Journées européennes du patrimoine Musée Napoléon Île-d’Aix
samedi 19 septembre 2026 · Île-d'Aix
Informations pratiques
Île-d’Aix
Journées européennes du patrimoine Musée Napoléon
30 rue Napoléon Île-d’Aix Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez un lieu emblématique, riche en mémoire, entre terre et mer. Partez à la rencontre de deux siècles d’évolution architecturale, et explorez l’histoire du bâtiment, son évolution au fil du temps et son intégration dans le paysage insulaire.
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30 rue Napoléon Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 40 regie.ile-aix@rmn.fr
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English : European Heritage Days: Napoleon Museum
Discover an iconic site, steeped in history, where land meets sea. Embark on a journey through two centuries of architectural evolution, and explore the building’s history, its development over time and how it blends into the island’s landscape.
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Napoléon Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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