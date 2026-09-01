JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSIQUES ET CHANTS OCCITANS ANIMATION MUSICALE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens
samedi 19 septembre 2026 · Espace Jean Pégot · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSIQUES ET CHANTS OCCITANS ANIMATION MUSICALE
Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
2026 a été proclamée Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux . Pour l’occasion, l’antenne des Archives propose un programme mettant à l’honneur les bergers et leurs bêtes, les transhumances, la gestion des pâturages, les traditions et savoir-faire de notre territoire !
Dans le cadre des animations prévues autour de la transhumance et du pastoralisme, les bénévoles de Cultura Occitana en Comenge seront présents pour des démonstrations de danses et de chants en occitan au son du violon et de l’accordéon diatonique ! Nous les remercions de leur participation !
En accès libre, dans la limite des places disponibles.
Tout public. .
Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr
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English :
2026 has been proclaimed the “International Year of Pastoral Landscapes and Herders.” To mark the occasion, the Archives branch is offering a program highlighting shepherds and their livestock, transhumance, pasture management, and the traditions and expertise of our region!
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSIQUES ET CHANTS OCCITANS ANIMATION MUSICALE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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