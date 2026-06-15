LE BANQUET COMMINGEOIS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

LE BANQUET COMMINGEOIS

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Nouvel évènement chez MiMi les grands banquets commingeois !

Une occasion de tous se retrouver !

En partenariat avec les artisans locaux Maison Descoins & Bruno Pyrénées Viandes.

Sur réservation. 10 .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

New Event at MiMi: The Grand Comminges Banquets!

L’événement LE BANQUET COMMINGEOIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE