Journées européennes du patrimoine : Ouverture exceptionnelle du Centre Charles-Péguy, Centre Charles Péguy, Orléans

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : Ouverture exceptionnelle du Centre Charles-Péguy Samedi 19 septembre, 11h00 Centre Charles Péguy Loiret

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Centre Charles Péguy propose une ouverture exceptionnelle de 11h à 18h en continu. C’est l’occasion de (re)découvrir le musée qui retrace la vie de l’écrivain orléanais ainsi que l’exposition temporaire en visite libre, en passant par la charmante cour Renaissance.

Centre Charles Péguy 11 Rue du Tabour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238532023 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy Au centre de la ville d’Orléans se dresse la demeure qu’une légende attribuait autrefois à Agnès Sorel.

La façade harmonieuse avec ses arcades et ses fenêtres à meneaux, a été construite entre 1525 et 1528 pour Euverte Hatte, marchand bourgeois d’Orléans. Vers la fin du XVIe siècle, pour desservir les deux corps de logis, une élégante galerie interne est construite dans le style de la Renaissance italienne : caissons, feuilles d’acanthe, marmousets et chimères en témoignent généreusement, grâce à la méticuleuse restauration conduite en 1957 par la Ville d’Orléans, en lien étroit avec l’administration des monuments historiques.

C’est ici que Roger Secrétain a installé en 1964 le Centre Charles Péguy dont le rayonnement international tient au caractère exceptionnel du patrimoine qu’il conserve : dans ce lieu de mémoire s’élabore la recherche contemporaine sur l’écrivain et son époque.

Achats et dons successifs ont permis de réunir les manuscrits et les correspondances de Charles Péguy, les archives des Cahiers de la quinzaine et une importante documentation sur l’époque dans laquelle s’inscrivent la vie et l’œuvre de l’écrivain orléanais : journaux, revues, affiches, photographies, cartes postales, etc. Dans les collections conservées, quelques thèmes dominent : l’affaire Dreyfus, le socialisme, la Grande Guerre, mais la vie intellectuelle de la période est aussi représentée dans sa très grande diversité.

Le Centre Charles Péguy propose une ouverture exceptionnelle de 11h à 18h en continu. C’est l’occasion de (re)découvrir le musée qui retrace la vie de l’écrivain orléanais ainsi que l’exposition en…

©musée George Sand