Journées Européennes du Patrimoine Par les chemins du village Village Esquièze-Sère

Informations pratiques

Esquièze-Sère

Journées Européennes du Patrimoine Par les chemins du village

Village ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Programme

– 10h à 11h30 Visite-enquête à l’église de Sère “Libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys !”.

– 14h à 15h Visite du Rucher Pentu (artisan apiculteur).

– 15h à 16h Visite de La Carde (fabrique de lainage).

– 16h30 à 19h Animation ludique d’Éco’DELS “Le grand voyage de Sonnaille la brebis”.

– 16h30 à 18h30 Ouverture des deux églises.

– 15h à 19h Exposition au Hang-Art (visite libre).

Réservation conseillée pour la visite-enquête, le Rucher Pentu et La Carde par téléphone.

Événement gratuit pour tout public.

Programme offrant la possibilité de choisir. .

Village ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Schedule:

– 10:00 a.m. 11:30 a.m.: Guided tour of the Church of Sère: “Free the Lord of Bigorre, prisoner of the Toys!”

– 2:00 p.m. 3:00 p.m.: Tour of the Rucher Pentu (artisan beekeeper).

– 3:00 p.m. 4:00 p.m.: Tour of La Carde (wool mill).

– 4:30 PM to 7:00 PM: Fun, interactive DECO’DELS activity: “The Great Journey of Sonnaille the Sheep.”

– 4:30 PM to 6:30 PM: Both churches open to the public.

– 3:00 p.m. 7:00 p.m.: Exhibition at Hang-Art (self-guided tour).

Reservations are recommended by phone for the interactive tour, the Rucher Pentu, and La Carde.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Par les chemins du village Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65