Journées Européennes du Patrimoine Par les chemins du village Village Esquièze-Sère
samedi 19 septembre 2026 · Village · Esquièze-Sère
Informations pratiques
Esquièze-Sère
Journées Européennes du Patrimoine Par les chemins du village
Village ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Programme
– 10h à 11h30 Visite-enquête à l’église de Sère “Libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys !”.
– 14h à 15h Visite du Rucher Pentu (artisan apiculteur).
– 15h à 16h Visite de La Carde (fabrique de lainage).
– 16h30 à 19h Animation ludique d’Éco’DELS “Le grand voyage de Sonnaille la brebis”.
– 16h30 à 18h30 Ouverture des deux églises.
– 15h à 19h Exposition au Hang-Art (visite libre).
Réservation conseillée pour la visite-enquête, le Rucher Pentu et La Carde par téléphone.
Événement gratuit pour tout public.
Programme offrant la possibilité de choisir. .
Village ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72
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English :
Schedule:
– 10:00 a.m. 11:30 a.m.: Guided tour of the Church of Sère: “Free the Lord of Bigorre, prisoner of the Toys!”
– 2:00 p.m. 3:00 p.m.: Tour of the Rucher Pentu (artisan beekeeper).
– 3:00 p.m. 4:00 p.m.: Tour of La Carde (wool mill).
– 4:30 PM to 7:00 PM: Fun, interactive DECO’DELS activity: “The Great Journey of Sonnaille the Sheep.”
– 4:30 PM to 6:30 PM: Both churches open to the public.
– 3:00 p.m. 7:00 p.m.: Exhibition at Hang-Art (self-guided tour).
Reservations are recommended by phone for the interactive tour, the Rucher Pentu, and La Carde.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Par les chemins du village Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65