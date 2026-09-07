Journées européennes du patrimoine, Parc du château du martreil, Sainte-Christine

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Parc du château du martreil Maine-et-Loire

Aucune limite de places – Visite : 9€ par personne (Gratuit jusqu’à 12 ans) pour la visite sur plan du parc et la visite commentée de la chapelle – Jeu de piste à la poursuite des arbres : 16€ par groupe de 3 à 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

de 14h à 19h

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43e édition des journées européennes du patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, sur le thème du patrimoine en danger.

Partenaire de l’opération depuis 20 ans, le Martreil vous propose la découverte de deux types de patrimoine, le patrimoine naturel, avec son magnifique parc botanique à l’anglaise et le patrimoine architectural, avec la chapelle d’intérieur du château.

Celle-ci est conçue dans le plus pur style néo renaissance et présente un très beau décor mural peint, de superbes vitraux et une remarquable collection d’ornements sacerdotaux.

Conservé dans sa composition d’origine, le parc paysager agricole du XIXème siècle recèle quelques 80 espèces d’arbres, tant indigènes qu’exotiques.

Vous découvrirez, au détour des prairies et bosquets, des chênes quadri centenaires, des liquidambars parmi les plus hauts de France, des plaqueminiers et tulipiers de Virginie, séquoias et cèdres du Liban, mais aussi des platanes d’Orient ou encore des sapins d’Espagne.

Les âmes romantiques se laisseront séduire par son bel étang et les bois qui l’entourent.

Tarif : 9 € pour la visite commentée de la chapelle et la visite libre du parc (gratuit jusqu’à 12 ans).

Parc du château du martreil Le Martreil, 49120 Sainte-Christine Sainte-Christine 49120 Sainte-Christine Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.18.75.48.04 http://www.le-martreil.fr https://www.facebook.com/pages/Parc-du-Ch%C3%A2teau-du-Martreil/216721125008353?ref=hl Certains des plus beaux arbres de la région rayonnent dans le parc du Martreil et ont été répertoriés « arbres remarquables du Maine et Loire » par le Conseil Général. Conservé dans sa composition d’origine, ce beau parc paysager agricole du XIXème siècle recèle quelques 90 espèces d’arbres, tant indigènes qu’exotiques. Vous découvrirez, au détour des prairies et bosquets, chênes quadricentenaires, rare cormier tricentenaire, liquidambars exceptionnels (les plus hauts de France), plaqueminiers et tulipiers de Virginie, séquoias et cèdres du Liban, mais aussi platanes d’Orient et sapins d’Espagne, calocèdres et pins de l’Himalaya… Les âmes romantiques se laisseront séduire par son bel étang et les bois qui l’entourent. route Chalonnes / Loire à Beaupréau

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

©Patrick de Romans