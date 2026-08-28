Randonnée Mémoire de la Résistance dans les Combrailles Mairie de Sainte-Christine Sainte-Christine
samedi 24 octobre 2026 · Mairie de Sainte-Christine · Sainte-Christine
Informations pratiques
Sainte-Christine
Randonnée Mémoire de la Résistance dans les Combrailles
Mairie de Sainte-Christine Le Bourg Sainte-Christine Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 15:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Au départ de Sainte-Christine, cette escapade à la journée invite à mêler nature et mémoire autour du thème de la Résistance dans les Combrailles.
.
Mairie de Sainte-Christine Le Bourg Sainte-Christine 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting in Sainte-Christine, this day trip invites you to combine nature and history with a focus on the Resistance in the Combrailles.
L’événement Randonnée Mémoire de la Résistance dans les Combrailles Sainte-Christine a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme