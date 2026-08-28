Randonnée Mémoire de la Résistance dans les Combrailles Mairie de Sainte-Christine Sainte-Christine

Informations pratiques

Sainte-Christine

Randonnée Mémoire de la Résistance dans les Combrailles

Mairie de Sainte-Christine Le Bourg Sainte-Christine Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:30:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Au départ de Sainte-Christine, cette escapade à la journée invite à mêler nature et mémoire autour du thème de la Résistance dans les Combrailles.

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Mairie de Sainte-Christine Le Bourg Sainte-Christine 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Starting in Sainte-Christine, this day trip invites you to combine nature and history with a focus on the Resistance in the Combrailles.

L’événement Randonnée Mémoire de la Résistance dans les Combrailles Sainte-Christine a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme