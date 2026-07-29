Journées européennes du patrimoine parcours vélo des croix et calvaires Départ de l’Office de Tourisme de Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Saint-Michel-Chef-Chef

Journées européennes du patrimoine parcours vélo des croix et calvaires

Départ de l’Office de Tourisme de Tharon-Plage 40 avenue Ernest Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Sur les chemins des croix et des calvaires, découvrez l’âme de Saint-Michel-Chef-Chef

À pied ou à vélo, partez sur les traces des croix et des calvaires de Saint-Michel-Chef-Chef et découvrez un patrimoine discret qui raconte l’histoire de notre territoire.

3 bonnes raisons d’y participer

1. Découvrir un patrimoine méconnu les croix et calvaires font partie de l’identité locale. Ce circuit est l’occasion de mieux comprendre leur histoire, leur symbolique et leur rôle dans la vie des habitants au fil des siècles.

2. Profiter d’une balade agréable en pleine nature que vous choisissiez la marche ou le vélo, le parcours permet de découvrir Saint-Michel-Chef-Chef autrement, au rythme des paysages et des chemins du territoire.

3. Partager un moment convivial et culturel en famille, entre amis ou en solo, cette découverte est une belle occasion de s’enrichir tout en profitant d’une activité accessible à tous lors des Journées du Patrimoine de Pays.

Retrouvez le prgoramme complet des Journéees Européennes du Patrimoine qui auront lieu en destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI



Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Départ de l’Office de Tourisme de Tharon-Plage 40 avenue Ernest Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com

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English :

Discover the soul of Saint-Michel-Chef-Chef along the paths of the crosses and calvaries

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours vélo des croix et calvaires Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic