Journées Européennes du Patrimoine Pays d’Orbais, exposition de photographie Place Jehan d’Orbais Orbais-l’Abbaye

Informations pratiques

Orbais-l’Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine Pays d’Orbais, exposition de photographie

Place Jehan d’Orbais La Maison Arts et Patrimoine Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Tout public

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Arts et Patrimoine d’Orbais-l’Abbaye accueille l’exposition Pays d’Orbais , un travail original du photographe Thomas Bilanges sur le patrimoine paysager et architectural d’Orbais-l’Abbaye et de ses environs, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Une vingtaine de photographies noir et blanc, entièrement réalisées selon des procédés argentiques, rendent hommage aux prémices de la photographie à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie. À l’heure du numérique et de l’image générée par l’IA, l’artiste redonne à l’argentique ses lettres de noblesse et invite à une redécouverte du patrimoine naturel d’Orbais à travers une approche contemplative et empreinte de lenteur. .

Place Jehan d’Orbais La Maison Arts et Patrimoine Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 3 26 53 88 05

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English : Journées Européennes du Patrimoine Pays d’Orbais, exposition de photographie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Pays d’Orbais, exposition de photographie Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne