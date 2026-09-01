Journées européennes du patrimoine performance musicale vexations mécaniques 1.0.5 cours Stanislas Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Journées européennes du patrimoine performance musicale vexations mécaniques 1.0.5

cours Stanislas La Grange à Sons Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées européennes du patrimoine Performance musicale Vexations mécaniques 1.0.5 avec la Compagnie Max Ollier.

La grange à sons

Deux hommes s’affairent autour d’une machine avec la mission de reproduire 105 répétitions du thème d’Érik Satie Vexations. Le premier s’installe devant la machine, s’affaire à la préparer calage, graissage, sonorisation, préparation du carton…. Avec un premier coup de pédale, il démarre l’engin et les premières répétitions. Le décompte commence.

La performance dure 2h30 à 3h. Au cours de la performance, le public peut entrer, sortir et revenir librement. Spectateurs d’un instant ou de toute la performance, témoins d’une confrontation dont nul ne connait l’issue.Tout public

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cours Stanislas La Grange à Sons Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

European Heritage Days Musical Performance: Vexations mécaniques 1.0.5 with the Max Ollier Company.

The Sound Barn

Two men are busy working on a machine tasked with reproducing 105 repetitions of Érik Satie’s piece: *Vexations*. The first man takes his place in front of the machine and busies himself preparing it: adjusting, oiling, setting up the sound system, preparing the cardboard… With a single push of the pedal, he starts the machine and the first repetitions begin. The countdown starts.

The performance lasts 2 hours and 30 minutes to 3 hours. During the performance, the audience is free to come and go as they please. Whether watching for just a moment or the entire performance, they are witnesses to a confrontation whose outcome no one knows.

L’événement Journées européennes du patrimoine performance musicale vexations mécaniques 1.0.5 Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT