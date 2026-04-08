Exposition internationale de maquettes et de modèles réduits Espace Flambeau Mirecourt
Exposition internationale de maquettes et de modèles réduits Espace Flambeau Mirecourt samedi 12 septembre 2026.
Mirecourt
Exposition internationale de maquettes et de modèles réduits
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Exposition internationale de maquettes et de modèles réduits (11e édition)
Exposition dédiée au maquettisme et au modélisme. Au programme, de nombreux exposants venus du Grand Est, de Belgique et du Luxembourg viendront présenter leurs réalisations dans des domaines multiples et variés. Des commerçants et des artisans seront également présents.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions par mail.
Organisée par le Mirecourt Maquette ClubTout public
3 .
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 33 69 92 97 expomirecourtmaquettesclub@gmail.com
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English :
International Model Exhibition (11th edition)
An exhibition dedicated to model building and model making. Numerous exhibitors from Eastern France, Belgium and Luxembourg will be showcasing their creations in a wide variety of fields. Traders and craftsmen will also be present.
Refreshments and catering on site.
Information and registration by e-mail.
Organized by the Mirecourt Maquette Club
L’événement Exposition internationale de maquettes et de modèles réduits Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-08 par OT MIRECOURT
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