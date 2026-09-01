Journées Européennes du Patrimoine | Repas des associations Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Aux abords du pont roman

Pont Roman Bretou Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au bord du Dropt, les associations eymétoises de l’ASE, le FCOE, le Roseau Eymétois et Eymet Danser organisent un repas convivial, suivi d’un feu d’artifices offert par la municipalité vers 22h. .

Pont Roman Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Aux abords du pont roman

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Aux abords du pont roman Eymet a été mis à jour le 2026-08-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides