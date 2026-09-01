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AGENDA · Rhuis

Journées Européennes du Patrimoine Rhuis Rhuis

samedi 19 septembre 2026 · Rhuis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
16 Grande Rue
Ville
60410 Rhuis
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Rhuis

Journées Européennes du Patrimoine Rhuis

16 Grande Rue Rhuis Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine Rhuis
Exposition de documents photographiques Patrimoine sacré d’Oise et d’Halatte de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition de documents photographiques anciens et actuels sur le patrimoine sacré présentée en l’église Saint-Gervais -Saint-Protais de Rhuis, édifice du XIe siècle préroman et roman.

Entrée libre. Proposée par l’association les Amis de Rhuis
Renseignements lesamisderhuis@gmail.com www.lesamisderhuis.fr   .

16 Grande Rue Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France   lesamisderhuis@gmail.com

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English :

European Heritage Days: Rhuis

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Rhuis Rhuis a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

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