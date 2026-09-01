Journées Européennes du Patrimoine Rhuis Rhuis
samedi 19 septembre 2026 · Rhuis
Informations pratiques
Rhuis
Journées Européennes du Patrimoine Rhuis
16 Grande Rue Rhuis Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine Rhuis
Exposition de documents photographiques Patrimoine sacré d’Oise et d’Halatte de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition de documents photographiques anciens et actuels sur le patrimoine sacré présentée en l’église Saint-Gervais -Saint-Protais de Rhuis, édifice du XIe siècle préroman et roman.
Entrée libre. Proposée par l’association les Amis de Rhuis
Renseignements lesamisderhuis@gmail.com www.lesamisderhuis.fr .
16 Grande Rue Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France lesamisderhuis@gmail.com
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English :
European Heritage Days: Rhuis
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Rhuis Rhuis a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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