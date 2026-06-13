Saint-Jean-Saint-Germain

Journées Européennes du Patrimoine

1 Rue du Château Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées du patrimoine, les propriétaires du château de Saint Germain vous proposent une découverte des extérieurs avec vue sur les façades classées, ainsi que quelques pièces à l’intérieur du château.

Pour les journées du patrimoine, les propriétaires du château de Saint Germain vous proposent une découverte des extérieurs avec vue sur les façades classées, ainsi que quelques pièces à l’intérieur du château. 5 .

1 Rue du Château Saint-Jean-Saint-Germain 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 05 93 50 chateaudestgermain37@gmail.com

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English :

For Heritage Days, the owners of the Château de Saint Germain invite you to explore the grounds, with views of the listed facades, as well as a few rooms inside the château.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jean-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-06-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire