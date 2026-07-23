Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier poterie Néolithique] Saint-Just
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier poterie Néolithique]
10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec la sédentarité et les débuts de l’agriculture et de l’élevage, la céramique fait partie des marqueurs du passage au mode de vie Néolithique. Stockage, cuisson, et beaucoup d’autres usages, seront évoqués dans cet atelier, puis chaque participant pourra modeler et décorer un petit gobelet en argile.
Prévoir une boite de transport pour rapporter votre création.
Rendez-vous à la Maison Mégalithes et Landes .
10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier poterie Néolithique] Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-23 par OT PAYS DE REDON
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