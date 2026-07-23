Informations pratiques

Saint-Just

Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Visite des monuments de la Croix Saint-Pierre]]

10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le site mégalithique des Landes de Cojoux est remarquable pour la concentration et la variété de monuments qui y ont été érigés dès le Néolithique. Tout le monde connait le Château Bû et les alignements du Moulin, mais en poussant la balade un peu plus loin, des monuments funéraires et des menhirs moins célèbres mais tout autant dignes d’intérêt vous attendent !

Rendez-vous à la Maison Mégalithes et Landes. .

10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Visite des monuments de la Croix Saint-Pierre]] Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-23 par OT PAYS DE REDON