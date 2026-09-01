Journées Européennes du Patrimoine SauveTerre Musée de Préhistoire SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance
dimanche 20 septembre 2026 · SauveTerre Musée de Préhistoire · Sauveterre-la-Lémance
Informations pratiques
Sauveterre-la-Lémance
Journées Européennes du Patrimoine SauveTerre Musée de Préhistoire
SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite du musée et de l’ exposition photos de Rhiain Lefton. À travers cette exposition, l’artiste propose un voyage au cœur des paysages de la Vallée de la Thèze.
Visite du musée et de l’ exposition photos de Rhiain Lefton. À travers cette exposition, l’artiste propose un voyage au cœur des paysages de la Vallée de la Thèze. Rhiain Lefton révèle la beauté et les transformations d’un territoire façonné par le temps, la nature et les activités humaines. .
SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 73 03 contact@sauveterre-prehistoire.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine SauveTerre Musée de Préhistoire
Tour of the museum and Rhiain Lefton’s photo exhibition. Through this exhibition, the artist takes visitors on a journey into the heart of the Thèze Valley’s landscapes.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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