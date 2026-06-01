Rendez-vous avec le passé…, SauveTerre Musée de Préhistoire, Sauveterre-la-Lémance

Rendez-vous avec le passé… Dimanche 20 septembre, 14h00 SauveTerre Musée de Préhistoire Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rendez-vous avec le passé… Seul ou en tribu… Explorez la Préhistoire !

Partez à la découverte de l’exposition permanente, enrichie d’une nouvelle séquence mettant à l’honneur le territoire et le travail de Laurent Coulonges.

Et pour continuer l’aventure en plein air, à deux pas du site archéologique du Martinet, enfilez vos baskets et lancez-vous dans une balade initiatique au cœur du paysage préhistorique.

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance, France Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553407303 http://www.sauveterre-prehistoire.fr Le musée replace les découvertes réalisées sur la Lémance dans le contexte général de la préhistoire européenne. Il propose une approche didactique du Sauveterrien, en illustrant particulièrement l’évolution des techniques de chasse, l’apparition de l’arc et de la flèche, dont la présence prédominante est typique du Mésolithique. Sur la D 710 entre Fumel et Villefranche-du-Périgord (à 10 min du Château de Bonaguil, 15 min de Fumel)

Rendez-vous avec le passé… Seul ou en tribu… Explorez la Préhistoire !

©lafabriquetoimeme