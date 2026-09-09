Informations pratiques

Saverne

Journées Européennes du Patrimoine

centre-ville Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ne manquez pas les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026. .

centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saverne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région