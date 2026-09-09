AGENDA · Saverne
Journées Européennes du Patrimoine Saverne
samedi 19 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Journées Européennes du Patrimoine
centre-ville Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ne manquez pas les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026. .
centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saverne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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