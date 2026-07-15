Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur avenue Jacques Demy Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · avenue Jacques Demy · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur
avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi et dimanche, sur les deux rives animations et visite.
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avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr
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English : European Heritage Days on the Transbordeur Bridge site
Saturday and Sunday, on both banks: entertainment and tours.
L’événement Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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