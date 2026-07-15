Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur avenue Jacques Demy Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur

avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi et dimanche, sur les deux rives animations et visite.

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avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

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English : European Heritage Days on the Transbordeur Bridge site

Saturday and Sunday, on both banks: entertainment and tours.

L’événement Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan