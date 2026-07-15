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AGENDA · Rochefort

Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur avenue Jacques Demy Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · avenue Jacques Demy · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
avenue Jacques Demy
Adresse
Site du pont Transbordeur
Ville
17620 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur

avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi et dimanche, sur les deux rives animations et visite.
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avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28  contact@pont-transbordeur.fr

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English : European Heritage Days on the Transbordeur Bridge site

Saturday and Sunday, on both banks: entertainment and tours.

L’événement Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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