Informations pratiques

Tharoiseau

Journées Européennes du Patrimoine

Château de Tharoiseau Tharoiseau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle du Château de Tharoiseau de 10 h à 18 h. Accès libre au parc, buvette, visite libre du château. Vente de vin de Vézelay par le domaine Sainte Madeleine. .

Château de Tharoiseau Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tharoiseau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay