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AGENDA · Tharoiseau

Journées Européennes du Patrimoine Tharoiseau

samedi 19 septembre 2026 · Tharoiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Château de Tharoiseau
Ville
89450 Tharoiseau
Département
Yonne
Tarif
0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Tharoiseau

Journées Européennes du Patrimoine

Château de Tharoiseau Tharoiseau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture exceptionnelle du Château de Tharoiseau de 10 h à 18 h. Accès libre au parc, buvette, visite libre du château. Vente de vin de Vézelay par le domaine Sainte Madeleine.   .

Château de Tharoiseau Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tharoiseau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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