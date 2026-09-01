Journées Européennes du Patrimoine Tharoiseau
samedi 19 septembre 2026 · Tharoiseau
Informations pratiques
Tharoiseau
Journées Européennes du Patrimoine
Château de Tharoiseau Tharoiseau Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle du Château de Tharoiseau de 10 h à 18 h. Accès libre au parc, buvette, visite libre du château. Vente de vin de Vézelay par le domaine Sainte Madeleine. .
Château de Tharoiseau Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tharoiseau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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