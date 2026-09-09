Visite Libre du château de Tharoiseau, Château de Tharoiseau, Tharoiseau

Informations pratiques

Visite Libre du château de Tharoiseau 19 et 20 septembre Château de Tharoiseau Yonne

La visite du château sera libre et au tarif de 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château sera exeptionnellement ouvert au public. L’accès au jardin sera libre et gratuit, avec possibilité de se rafraichirà la buvette.

Château de Tharoiseau 16 Grande rue 89450 THAROISEAU Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 13 94 04 47 https://www.chateaudetharoiseau.com/ Découvrez le Château de Tharoiseau, niché au cœur de la Bourgogne, face à VEZELAY , site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO .

Notre propriété familiale vous fait entrer dans une histoire riche, avec un intérieur authentique et élégant, entièrement restauré. Vous y goûterez l’alliance du confort moderne avec de l’art du vivre du XIX ° siècle en France. Parking dans le village, à proximité

Le château sera exeptionnellement ouvert au public. L’accès au jardin sera libre et gratuit, avec possibilité de se rafraichirà la buvette.

©Château de Tharoiseau