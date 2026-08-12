Journées européennes du patrimoine Place de l’Église Thury

Informations pratiques

Thury

Journées européennes du patrimoine

Place de l’Église L’église de Thury Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes participez à la visite guidée de l’église de Thury. .

Place de l’Église L’église de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairie-thury@orange.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !