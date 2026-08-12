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AGENDA · Thury

Journées européennes du patrimoine Place de l’Église Thury

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Église · Thury

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
L'église de Thury
Ville
89520 Thury
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Thury

Journées européennes du patrimoine

Place de l’Église L’église de Thury Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes participez à la visite guidée de l’église de Thury.   .

Place de l’Église L’église de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69  mairie-thury@orange.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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