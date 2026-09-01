Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre Tour des Archives Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Tour des Archives · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre
Tour des Archives 14 rue des Écuries des Gardes Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverte spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, profitez de ces deux après-midis, pour découvrir ou redécouvrir la Tour des archives.
Après avoir gravi les 102 marches pour atteindre le sommet du donjon culminant à 22 mètres, une vue panoramique sur la ville de Vernon s’offre aux visiteurs.
Informations pratiques
– Horaire de 14h à 17h
– Gratuit
– Contact 02 32 51 39 60 .
Tour des Archives 14 rue des Écuries des Gardes Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60
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English : Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre
L’événement Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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