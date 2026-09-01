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AGENDA · Vernon

Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre Tour des Archives Vernon

samedi 19 septembre 2026 · Tour des Archives · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Tour des Archives
Adresse
14 rue des Écuries des Gardes
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre

Tour des Archives 14 rue des Écuries des Gardes Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverte spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, profitez de ces deux après-midis, pour découvrir ou redécouvrir la Tour des archives.
Après avoir gravi les 102 marches pour atteindre le sommet du donjon culminant à 22 mètres, une vue panoramique sur la ville de Vernon s’offre aux visiteurs.

Informations pratiques
– Horaire de 14h à 17h
– Gratuit
– Contact 02 32 51 39 60   .

Tour des Archives 14 rue des Écuries des Gardes Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 

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English : Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Tour des Archives Visite libre Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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