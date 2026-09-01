Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon Château Eymet
dimanche 20 septembre 2026 · Château · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon
Château 16 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à l’assaut du donjon en empruntant son étroit escalier intérieur en colimaçon et profitez d’une vue imprenable sur la bastide.
Prévoir des chaussures adaptées !
Annulation en cas de mauvaise météo. .
Château 16 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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