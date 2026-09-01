Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon Château Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon

Château 16 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à l’assaut du donjon en empruntant son étroit escalier intérieur en colimaçon et profitez d’une vue imprenable sur la bastide.

Prévoir des chaussures adaptées !

Annulation en cas de mauvaise météo. .

Château 16 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Tout en haut du donjon Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides