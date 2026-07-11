Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Lapleau
samedi 19 septembre 2026 · Lapleau
Informations pratiques
Lapleau
Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs
Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre
10h-12h et 14h-18h, visite libre ou accompagnée
Qui était Firmin ? Découvrez son jardin, au panorama unique sur le Viaduc, avec les bénévoles d’ASTTRE. RDV Jardin de Firmin (côté Soursac). Gratuit.
10h et 14h (1h30), visite guidée
Cet ouvrage d’art, son histoire de restauration, avec les guides du Pays d’art et d’Histoire. Histoire du Transcorrézien, tramway à vapeur (1913-1959). RDV parking du Viaduc (Lapleau). Sur réservation pah@payshautecorrezeventadour.fr
17h-18h30, enquête géante en famille
Énigme à résoudre en suivant les indices sur le viaduc. Dès 6 ans. Même RDV et réservation.
Dimanche 20 septembre
15h-15h45, jeu de piste
Animation autour du Tacot, du chemin de fer et de la flore du Jardin de Firmin, par ASTTRE. RDV Jardin de Firmin (côté Soursac). Réservation conseillée asttre19550@gmail.com. Concert à l’issue du jeu. Gratuit. .
Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Lapleau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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- Visites guidées de l’église de Lapleau, Église de Lapleau, Lapleau 19 septembre 2026