Informations pratiques

Lapleau

Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs

Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre

10h-12h et 14h-18h, visite libre ou accompagnée

Qui était Firmin ? Découvrez son jardin, au panorama unique sur le Viaduc, avec les bénévoles d’ASTTRE. RDV Jardin de Firmin (côté Soursac). Gratuit.

10h et 14h (1h30), visite guidée

Cet ouvrage d’art, son histoire de restauration, avec les guides du Pays d’art et d’Histoire. Histoire du Transcorrézien, tramway à vapeur (1913-1959). RDV parking du Viaduc (Lapleau). Sur réservation pah@payshautecorrezeventadour.fr

17h-18h30, enquête géante en famille

Énigme à résoudre en suivant les indices sur le viaduc. Dès 6 ans. Même RDV et réservation.

Dimanche 20 septembre

15h-15h45, jeu de piste

Animation autour du Tacot, du chemin de fer et de la flore du Jardin de Firmin, par ASTTRE. RDV Jardin de Firmin (côté Soursac). Réservation conseillée asttre19550@gmail.com. Concert à l’issue du jeu. Gratuit. .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Lapleau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières