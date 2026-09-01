Informations pratiques

Beugnon-Thireuil

Journées européennes du patrimoine: Visite à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau

Château du Bois-Chapeleau Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La mairie de Beugnon-Thireuil vous invite à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau.

Le Bois-Chapeleau a vu 2 châteaux se succéder, le premier érigé au Moyen-Âge et le second plus récemment au XIXème siècle. Pour leur découverte, Stéphanie Tézière, guide-conférencière, commentera la visite de l’ancien château puis les propriétaires du château XIXème partageront au public la connaissance de leur demeure inscrite aux Monuments Historiques depuis 2023.

A la suite des ces visites, la mairie avec l’aimable accord des propriétaires proposera dans la prairie attenante au château un moment convivial où jeux d’extérieur seront à disposition pour petits et grands. Il sera suivi d’un apéritif offert par la mairie.

Pour conclure cette journée, pique-nique tiré du sac et feu d’artifice à 21h30 (sous réserve des conditions météorologiques). .

Château du Bois-Chapeleau Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées européennes du patrimoine: Visite à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-08-15 par CC Val de Gâtine