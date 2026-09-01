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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage

samedi 19 septembre 2026 · Brouage · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Brouage
Adresse
1 Rue du Port
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage

Brouage 1 Rue du Port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des JEP 2026, au plus haut des remparts, rencontrez les hommes et les femmes qui œuvrent sur le chantier de restauration !
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Brouage 1 Rue du Port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60  contact.brouage@charente-maritime.fr

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English : Site Wednesdays

During the 2026 European Heritage Days, at the very top of the ramparts, meet the men and women working on the restoration project!

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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