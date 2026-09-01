Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage

Brouage 1 Rue du Port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des JEP 2026, au plus haut des remparts, rencontrez les hommes et les femmes qui œuvrent sur le chantier de restauration !

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Brouage 1 Rue du Port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr

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English : Site Wednesdays

During the 2026 European Heritage Days, at the very top of the ramparts, meet the men and women working on the restoration project!

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes