Journées européennes du patrimoine visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne de Tharon-Plage Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Saint-Michel-Chef-Chef

Journées européennes du patrimoine visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne de Tharon-Plage

Tharon-Plage Chapelle Sainte-Anne Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La chapelle Sainte-Anne un siècle d’histoire entre mer et patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’APROMIT vous invite à découvrir la chapelle Sainte-Anne, véritable témoin de l’histoire de la station balnéaire de Tharon-Plage.

Trois bonnes raisons de venir

⛪ Découvrir un patrimoine unique du littoral

Construite en 1908 pour répondre au développement de la jeune station balnéaire de Tharon, la chapelle a été agrandie à plusieurs reprises au fil des décennies pour accompagner l’essor de la commune. Elle conserve tout le charme des chapelles de bord de mer du début du XXᵉ siècle.

✨ Admirer des œuvres d’exception

À l’intérieur, la chapelle renferme plusieurs trésors patrimoniaux, dont un Christ en croix du XIVᵉ siècle, considéré comme le plus ancien du Pays de Retz, un second Christ du XVIᵉ siècle, une statue de Sainte-Anne du XVIIᵉ siècle et des éléments provenant de l’ancienne abbaye de Buzay.

Comprendre l’histoire de Tharon-Plage

Plus qu’un édifice religieux, la chapelle raconte la naissance et le développement de Tharon-Plage. Construite au cœur d’une station balnéaire en plein essor, elle est devenue au fil des années un lieu de rassemblement, de mémoire et de vie culturelle, accueillant aujourd’hui également des concerts et de grands événements.

Retrouvez le prgoramme complet des Journéees Européennes du Patrimoine qui auront lieu en destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI



Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Tharon-Plage Chapelle Sainte-Anne Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. Anne’s Chapel: A Century of History Between the Sea and Cultural Heritage!

L’événement Journées européennes du patrimoine visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne de Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic