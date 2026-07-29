Informations pratiques

Saint-Michel-Chef-Chef

Journées européennes du Patrimoine Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage

145 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’ APROMIT vous invite ! Découvrez les secrets des pêcheries à Tharon-Plage ! .

145 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com

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L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic