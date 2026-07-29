Journées européennes du Patrimoine Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Journées européennes du Patrimoine Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage
145 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
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145 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com
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L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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