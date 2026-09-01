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Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Le Mur de l’Atlantique Restaurant Le Petit Poucet Saint-Palais-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Le Petit Poucet · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Restaurant Le Petit Poucet
Adresse
Pointe de la Grande Côte
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Le Mur de l’Atlantique

Restaurant Le Petit Poucet Pointe de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte des blockhaus sur la plage et au coeur de la forêt de la Grande Côte.
Visite commentée par l’Amicale des anciens combattants de Saint-Palais-sur-Mer.
Partez à la découverte des blockhaus du WN 11 sur la plage de la Grande Côte.
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Restaurant Le Petit Poucet Pointe de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 59 66 

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English :

Set out to explore the bunkers on the beach and in the heart of the Grande Côte Forest.
Guided tour by the Saint-Palais-sur-Mer Veterans’ Association.
Set out to explore the WN 11 blockhouses on Grande Côte Beach.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Le Mur de l’Atlantique Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique

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