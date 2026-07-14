Journées Européennes du Patrimoine visite de la crypte du Bayaà par l’association Archéo2gaves Salies-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Journées Européennes du Patrimoine visite de la crypte du Bayaà par l’association Archéo2gaves
Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Autrefois lieu de puisage en plein air, le bassin a été recouvert d’une voûte au 19ème siècle et depuis lors, cette crypte était totalement remplie d’eau salée.
Après l’évacuation de cette eau et d’importants travaux, la crypte peut dorénavant être visitée. Cette descente sous ce qui est devenue la place principale de Salies-de-Béarn permet de pénétrer dans un espace où les jeux de lumière mettent en valeur une construction jamais dévoilée jusqu’à présent.
C’est aussi l’occasion d’évoquer l’histoire liée à l’exploitation de l’eau salée depuis plus de 3000 ans.
Rendez vous Maison des Part-prenants, place du Bayaa, avec exposition de matériel archéologique et document sur les part-prenants. .
Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 73 82 97 bernardmorlaas@bbox.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite de la crypte du Bayaà par l’association Archéo2gaves
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la crypte du Bayaà par l’association Archéo2gaves Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves
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