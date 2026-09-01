Informations pratiques

Scharrachbergheim-Irmstett

Journées Européennes du Patrimoine visite de la fontaine Froehn Brunne

21 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite Visite de la Fontaine Froehn Brunne (rue de l’Eglise également) avec exposition de photos relatives à sa restauration, en octobre 2012.

Légende La commune garde la mémoire d’une pratique bien particulière qui consistait, au XVIIIe siècle, de permettre aux ouvriers journaliers de se mettre à la disposition des paysans propriétaires pour effectuer des travaux saisonniers. Cette action s’appelait Fröhnen , et l’on appelait Frondienst ce travail agricole rémunéré, en nature ou en monnaie. Il semble que le lieu de rendez-vous de ces journaliers était la fontaine, aujourd’hui encore appelée Froehn Brunne . 0 .

21 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12 mairie.scharrach@wanadoo.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la fontaine Froehn Brunne Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble