Journées Européennes du Patrimoine visite de Wangen Wangen

Informations pratiques

Wangen

Journées Européennes du Patrimoine visite de Wangen

167 rue basse Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Les Journées du Patrimoine 2026 se préparent dans notre cité médiévale de Wangen !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, Wangen proposera un programme sur deux journées, les vendredi 18 et samedi 19 septembre, avec un même fil conducteur partir à la découverte du patrimoine de la cité médiévale, comprendre son histoire et sensibiliser petits et grands à l’importance de sa préservation.

Cette édition s’inscrira pleinement dans le thème national Le patrimoine en péril raviver, résister, réinventer .

Vendredi 18 septembre Une journée du patrimoine avec les écoliers

La première journée sera spécialement consacrée aux enfants de l’école de Wangen de la maternelle au CM2.

Accompagnés par leurs enseignants et les membres du Cercle d’Histoire(s) de Wangen, les écoliers partiront à la découverte de plusieurs lieux emblématiques du village.

Cette promenade à travers la cité médiévale sera l’occasion de leur faire observer différemment des monuments, des vestiges ou des éléments du patrimoine qu’ils côtoient parfois quotidiennement sans nécessairement en connaître l’histoire.

Au fil du parcours, les membres du Cercle d’Histoire(s) leur donneront des clés pour comprendre l’évolution du village, son passé médiéval, ses fortifications et quelques-uns des lieux qui témoignent encore aujourd’hui de cette longue histoire.

L’objectif sera aussi de rendre les enfants pleinement acteurs de cette découverte grâce à un projet de rallye photo. Munis de photographies, d’indices ou de détails à retrouver, ils devront observer façades, portes, pierres, sculptures et éléments architecturaux pour identifier les différents lieux du parcours.

Une manière ludique d’apprendre à regarder le patrimoine, mais aussi de comprendre qu’il peut être fragile et que sa transmission aux générations futures commence précisément par la connaissance et l’attention qu’on lui porte.

Cette journée destinée aux écoliers fera ainsi écho au programme du lendemain les enfants découvriront le patrimoine dont ils seront, demain, les héritiers et les passeurs.

Samedi 19 septembre Le patrimoine en péril au cœur de la cité médiévale

Le samedi, les Journées du patrimoine se poursuivront avec un programme ouvert à tous, à partir de 16 heures.

Le rendez-vous sera donné au jardin de l’Abbesse, où une première exposition photographique sera consacrée à la restauration du Schlossturm , l’une des anciennes tours situées sur le mur d’enceinte de Wangen.

Les photographies permettront de suivre les différentes étapes de cette restauration et de mieux comprendre le travail nécessaire pour préserver un élément ancien des fortifications. À travers cet exemple très concret, le public pourra mesurer les enjeux liés à la sauvegarde d’un patrimoine parfois fragilisé par le temps et qui nécessite aujourd’hui encore vigilance, entretien et restauration.

Depuis le jardin de l’Abbesse, un parcours à travers le village conduira ensuite les visiteurs jusqu’au centre de Wangen, à l’emplacement de l’ancien château.

Le château a disparu et il n’en subsiste aujourd’hui aucun bâtiment visible. Pourtant, son emplacement demeure un témoin important de l’histoire du village. Une seconde exposition permettra de revenir sur ce patrimoine disparu et d’en restituer l’histoire.

Une place particulière sera donnée une nouvelle fois aux plus jeunes avec la présentation d’une maquette du château réalisée par des enfants du village.

Après la découverte du patrimoine par les écoliers la veille, cette réalisation illustrera d’une autre manière la transmission de l’histoire locale aux jeunes générations.

Ainsi, entre une tour médiévale que l’on restaure et un château disparu que l’on tente de faire revivre par les documents, les photographies et une maquette, le parcours prendra tout son sens au regard du thème 2026 raviver ce qui peut l’être, résister à la disparition et réinventer les façons de transmettre.

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, le Cercle d’Histoire(s) sera présent pour accompagner les visiteurs, raconter l’histoire des lieux, répondre aux questions et favoriser les échanges autour du patrimoine de la cité médiévale.

Une soirée conviviale pour prolonger les échanges

À partir de 18 heures, les visiteurs auront également la possibilité de se restaurer à la salle des fêtes, où des tartes flambées seront proposées par l’association D’WANGEMER ESSEL.

Ce moment convivial permettra de prolonger la découverte et les échanges après le parcours patrimonial.

Ces deux journées permettront ainsi d’aborder le patrimoine sous plusieurs angles celui que l’on voit encore et que l’on restaure, celui qui a disparu mais dont la mémoire demeure, et celui que l’on transmet aux enfants afin qu’ils puissent, à leur tour, se l’approprier.

Vendredi avec les écoliers, samedi avec le public deux journées différentes mais complémentaires, réunies autour d’une même ambition — connaître le patrimoine de Wangen pour mieux le préserver et le transmettre.

Préserver aujourd’hui pour transmettre demain. 0 .

167 rue basse Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 61 92 cercle.histoire.wangen@gmail.com

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de Wangen Wangen a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble