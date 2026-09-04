Informations pratiques

Wangen

Le Bärr Nomade

Place de l’église Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 18:15:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-30

Le Bärr Nomade revient à Wangen ! Rendez-vous sur la place de l’église.

Bières & vins locaux, limonades artisanales, fromages de Savoie, saucissons et bonne humeur au rendez-vous ! .

Place de l’église Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 50 02 mairie.wangen@gmail.com

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English :

L’événement Le Bärr Nomade Wangen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble