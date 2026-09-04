AGENDA · Wangen
Le Bärr Nomade Wangen
vendredi 2 octobre 2026 · Wangen
Informations pratiques
Wangen
Le Bärr Nomade
Place de l’église Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 18:15:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-30
Le Bärr Nomade revient à Wangen ! Rendez-vous sur la place de l’église.
Bières & vins locaux, limonades artisanales, fromages de Savoie, saucissons et bonne humeur au rendez-vous ! .
Place de l’église Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 50 02 mairie.wangen@gmail.com
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English :
L’événement Le Bärr Nomade Wangen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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