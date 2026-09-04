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AGENDA · Wangen

Le Bärr Nomade Wangen

vendredi 2 octobre 2026 · Wangen

Le Bärr Nomade Wangen

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:15:00
Adresse
Place de l'église
Ville
67520 Wangen
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wangen

Le Bärr Nomade

Place de l’église Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 18:15:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-30

Le Bärr Nomade revient à Wangen ! Rendez-vous sur la place de l’église.

Bières & vins locaux, limonades artisanales, fromages de Savoie, saucissons et bonne humeur au rendez-vous !   .

Place de l’église Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 50 02  mairie.wangen@gmail.com

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English :

L’événement Le Bärr Nomade Wangen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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