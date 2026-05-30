Journées Européennes du Patrimoine | Visite découverte de la cité médiévale Place du Château Issigeac

Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Visite découverte de la cité médiévale

Place du Château Office de Tourisme Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte des plus belles ruelles et maisons d’Issigeac et découvrez l’histoire et l’architecture de la cité médiévale.

Sur réservation.

Rdv à 14h15 devant l’Office de tourisme. .

Place du Château Office de Tourisme Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 79 62 issigeac.tourisme@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite découverte de la cité médiévale

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite découverte de la cité médiévale Issigeac a été mis à jour le 2026-05-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides