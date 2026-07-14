UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Le Saleys · Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cinéma Le Saleys
Adresse
6 Avenue du Maréchal Leclerc
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez les coulisses du cinéma Le Saleys à 10h et 11h lors d’une visite privée . 12 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire auprès du cinéma.   .

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37  lesaleys@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves

À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)