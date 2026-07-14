Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Le Saleys · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys
Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les coulisses du cinéma Le Saleys à 10h et 11h lors d’une visite privée . 12 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire auprès du cinéma. .
Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves
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