Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les coulisses du cinéma Le Saleys à 10h et 11h lors d’une visite privée . 12 personnes maximum par visite.

Réservation obligatoire auprès du cinéma. .

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite des coulisses du cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves