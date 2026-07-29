Journées Européennes du Patrimoine: Visite des jardins historiques Rue du Château Pau
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Journées Européennes du Patrimoine: Visite des jardins historiques
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 10:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite des jardins historiques
Patrimoine fragile, les jardins historiques composent tout un pan du patrimoine français. Conçus pour le plaisir des souverains mais aussi pour garnir leur table de bouquets ou de mets savoureux, les jardins font partie intégrante du château royal.
En compagnie des jardiniers d’art, spécialistes de ces questions, vous aurez l’occasion de découvrir à la fois l’histoire, mais aussi le plaisir du renouvellement quotidien de la nature.
Rdv dans la cour. dans la limite des places disponibles
En cas de mauvais temps, la visite pourra être annulée .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine: Visite des jardins historiques
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Visite des jardins historiques Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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