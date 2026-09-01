Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Dobert Château de Dobert Avoise

Informations pratiques

Avoise

Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Dobert

Château de Dobert 1 chateau de Dobert Avoise Sarthe

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Château de Dobert une famille, une histoire. Promenade dans le parc, visite guidée du château et animations diverses.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, vous serez accueillis à Dobert par la famille qui y vit depuis le milieu du XVe siècle.

Cette année, ce rendez-vous est placé sous le signe du patrimoine architectural , un thème qui s’accorde parfaitement au château de Dobert et aux bâtiments qui l’entourent.

Outre la visite guidée du rez-de-chaussée du château et de la chapelle, les promeneurs pourront librement profiter du parc arboré, des bords de la Vègre et découvrir l’aqueduc, vestige d’une machine hydraulique du XVIIIe siècle, restauré récemment.

Mais les journées du patrimoine à Dobert proposent d’autres découvertes

Où est caché le trésor du Chevalier de Bastard ? Une chasse au trésor dans le parc et aux abords du château attend les enfants de 4 à 10 ans. Une récompense est offerte à chaque participant.

Enfin, l’association Passé-simple de Sablé/Sarthe exposera ce week-end ses photos sur le patrimoine des environs.

Accès gratuit au parc et à l’aqueduc, et aux autres animations proposées (chasse au trésor, exposition de photos)

Départ des visites guidées samedi 14h30, 15h30 et 16h30 / Dimanche 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Visite guidée du château 9€ /personne, gratuit pour les moins de 12 ans .

Château de Dobert 1 chateau de Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 associationdesamisdedobert@gmail.com

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English :

Château de Dobert: one family, one story. Walk in the park, guided tour of the château and various activities.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Dobert Avoise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Vallée de la Sarthe