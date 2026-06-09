Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas Cléon-d’Andran
Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas Cléon-d’Andran samedi 19 septembre 2026.
Cléon-d’Andran
Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas
950 B route de Marsannne Cléon-d’Andran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture du parc du château classé monument historique.
le parking se fait dans le champ devant le mur d’enceinte.
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950 B route de Marsannne Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hubert.de-vauplane@wanadoo.fr
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English :
Opening of the listed château park.
parking is in the field in front of the surrounding wall.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2026-06-09 par Montélimar Tourisme Agglomération