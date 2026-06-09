Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas Cléon-d’Andran samedi 19 septembre 2026.

Cléon-d’Andran

Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas

950 B route de Marsannne Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture du parc du château classé monument historique.

le parking se fait dans le champ devant le mur d’enceinte.

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950 B route de Marsannne Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hubert.de-vauplane@wanadoo.fr

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English :

Opening of the listed château park.

parking is in the field in front of the surrounding wall.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Genas Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2026-06-09 par Montélimar Tourisme Agglomération