Visite libre du parc du château, Château de Genas, Cléon-d’Andran

Informations pratiques

Visite libre du parc du château 19 et 20 septembre Château de Genas Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Château de la famille des marquis de Genas, construit au XVIIeme siècle. L’un des rares monument historique (ISMH) privé (parc et château) autour de Montélimar.

Escalier à double révolution unique dans la région.

Visite libre avec possibilité d’explications sur l’histoire du château par le propriétaire.

Château de Genas 950 B route de Marsanne 26450 Cléon-d’Andran Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0680118482 Parking le long du mur d’enceinte

Château de la famille des marquis de Genas, construit au XVIIeme siècle. L’un des rares monument historique (ISMH) privé (parc et château) autour de Montélimar.

Hubert de Vauplane