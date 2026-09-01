Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Le moulin seigneurial d’Eymet

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le Moulin d’Eymet, un ancien moulin à eau seigneurial du XIIIe siècle engagé dans une nouvelle aventure. Après avoir produit de la farine pendant près de huit siècles, jusqu’en 1988, ce patrimoine emblématique de la Dordogne se réinvente aujourd’hui en tiers-lieu dédié à l’alimentation durable, à la biodiversité et à la création.

Porté par l’engagement de ses bénévoles, le site accueille un café-boutique associatif qui valorise les producteurs locaux et favorise les rencontres entre habitants et visiteurs autour d’animations participatives, d’ateliers et d’événements conviviaux.

À travers ce projet de sauvegarde et de reconversion, le Moulin d’Eymet retrouve une nouvelle vocation celle d’un lieu vivant, créatif et solidaire, où patrimoine, écologie et convivialité se conjuguent au quotidien. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Le moulin seigneurial d’Eymet

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Le moulin seigneurial d’Eymet Eymet a été mis à jour le 2026-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides