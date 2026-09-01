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Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin Quai de la Navigation Eymet

vendredi 18 septembre 2026 · Quai de la Navigation · Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin Quai de la Navigation Eymet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Quai de la Navigation
Adresse
Parking du Moulin
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Moulin seigneurial d’Eymet du XIIIe siècle au tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, le Moulin d’Eymet traverse le temps, résiste et se réinvente.

Au programme visite libre du moulin, expositions et ateliers.   .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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