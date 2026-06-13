Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez
Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez samedi 19 septembre 2026.
Sainte-Croix-en-Jarez
Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez ouvre ses portes.
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Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 20 20 81
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English :
As part of the European Heritage Days, the Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez is opening its doors.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux Sainte-Croix-en-Jarez a été mis à jour le 2026-06-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès