Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez samedi 19 septembre 2026.

Sainte-Croix-en-Jarez

Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux

Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez ouvre ses portes.

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Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 20 20 81

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English :

As part of the European Heritage Days, the Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez is opening its doors.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite du Site de la Chartreuse et de la chapelle de Jurieux Sainte-Croix-en-Jarez a été mis à jour le 2026-06-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès