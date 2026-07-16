Visite libre du Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez, Chartreuse de Sainte-Croix, Sainte-Croix-en-Jarez

Informations pratiques

Visite libre du Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez 19 et 20 septembre Chartreuse de Sainte-Croix Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre

Découvrez à votre rythme un site patrimonial exceptionnel : une chartreuse devenue village.

Un ermitage restauré ainsi que l’ancienne cuisine du monastère, habituellement réservés aux visites guidées, sont exceptionnellement accessibles à tous.

Nos guides vous y attendrons pour répondre à toutes vos questions sur l’architecture et l’histoire de ce village pas comme les autres !

Chartreuse de Sainte-Croix 4 Place des Portes, 42800 Sainte-Croix-en-Jarez, France Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477202081 https://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com Chartreuse fondée en 1281 par Béatrix de la Tour. Au XIVe siècle, peintures murales dans l’église en l’honneur de l’archidiacre de Lyon, Thibaud de Vassalieu. Au XVIIe siècle, reconstruction de la chartreuse après incendies et guerres de religion. Chartreux chassés de Sainte-Croix en 1792.

Le Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez est à la fois un site culturel et un village. Les espaces publics sont accessibles en permanence.

Le cloître et l’église sont ouverts en saison, en même temps que le Point Information. Ces espaces peuvent être fermés ponctuellement pour des cérémonies religieuses ou des spectacles.

Certains espaces (cuisine, ermitage et église médiévale) ne sont accessibles qu’en visite guidée. Parking visiteurs. Stationnements réservés pour les cars. Borne de recharge pour voitures électriques.

La Chartreuse ouvre ses portes

©Saint-Étienne Tourisme & Congrès/Julien Glintz