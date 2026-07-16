Visite contée « Dans l’assiette des chartreux », Chartreuse de Sainte-Croix, Sainte-Croix-en-Jarez

Informations pratiques

Visite contée « Dans l’assiette des chartreux » 19 et 20 septembre Chartreuse de Sainte-Croix Loire

Limité à 30 personnes par visite, non accessibles aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1615, Pierrot est envoyé chez les chartreux pour découvrir les secrets de leur cuisine mais l’aventure se complique ! Suivez-le dans une quête où il trouvera bien plus qu’une simple recette.

Une visite contée pour petits et grands pour tout savoir sur l’alimentation des anciens moines.

Chartreuse de Sainte-Croix 4 Place des Portes, 42800 Sainte-Croix-en-Jarez, France Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477202081 https://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com [{« type »: « link », « value »: « https://saintetiennetourisme.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Chartreuse fondée en 1281 par Béatrix de la Tour. Au XIVe siècle, peintures murales dans l’église en l’honneur de l’archidiacre de Lyon, Thibaud de Vassalieu. Au XVIIe siècle, reconstruction de la chartreuse après incendies et guerres de religion. Chartreux chassés de Sainte-Croix en 1792.

Le Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez est à la fois un site culturel et un village. Les espaces publics sont accessibles en permanence.

Le cloître et l’église sont ouverts en saison, en même temps que le Point Information. Ces espaces peuvent être fermés ponctuellement pour des cérémonies religieuses ou des spectacles.

Certains espaces (cuisine, ermitage et église médiévale) ne sont accessibles qu’en visite guidée. Parking visiteurs. Stationnements réservés pour les cars. Borne de recharge pour voitures électriques.

En 1615, Pierrot est envoyé chez les chartreux pour découvrir les secrets de leur cuisine mais l’aventure se complique ! Suivez-le dans une quête où il trouvera bien plus qu’une simple recette.

©Saint-Étienne Tourisme & Congrès/Magali Stora