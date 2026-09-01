Journées européennes du Patrimoine visite guidée de la cité médiévale Beaulieu-sur-Dordogne
samedi 19 septembre 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Journées européennes du Patrimoine visite guidée de la cité médiévale
Office de Tourisme Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Embarquez pour un voyage à travers les âges et remontez le temps au fil de l’eau à Beaulieu-sur-Dordogne ! Laissez-vous guider à travers le dédale des ruelles pavées de la cité médiévale pour y débusquer les légendes et les secrets cachés entre les vieilles pierres. Des mystères de l’abbatiale romane jusqu’aux récits épiques des anciens gabariers, vivez une promenade unique, vivante et mystérieuse, idéale pour toute la famille .
Office de Tourisme Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
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English : Journées européennes du Patrimoine visite guidée de la cité médiévale
L’événement Journées européennes du Patrimoine visite guidée de la cité médiévale Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-08-18 par Corrèze Tourisme
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