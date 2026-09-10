Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cité scolaire René Billères ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cité scolaire René Billères

ARGELES-GAZOST 6 Avenue Marcel Lemettre Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront le 20 et 21 septembre prochain, la Cité scolaire René Billères d’Argelès-Gazost (65) ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi matin afin d’en proposer la visite.

Les visites guidées, à 9h et 10h30, seront ouvertes à tous les publics, élèves, anciens élèves, parents, personnels, voisins, habitants valléens, non valléens et curieux … Vous êtes tous les bienvenus ! Ces visites seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire et la richesse de ce complexe architecturale et artistique qui font de cet établissement scolaire un emblème de nos vallées.

Le Cité scolaire se visite aussi !

Ne vous y trompez pas. Cet établissement qui témoigne d’une époque, est l’un des plus grand de France par sa superficie, et dans un cadre unique, familier de nombre d’entre vous, recèle des trésors architecturaux et artistiques insoupçonnés que beaucoup ignorent y compris parmi ses usagers quotidiens (élèves, parents et personnels).

Ses bâtiments, qui témoignent de l’architecture avant-gardiste d’après-guerre, et son parc d’une grande richesse en font un écrin exceptionnel pour l’enseignement et l’apprentissage des enfants de nos vallées.

Durée de la visite 1h30.

Sans inscription. .

ARGELES-GAZOST 6 Avenue Marcel Lemettre Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 47 47

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English :

To mark the European Heritage Days on September 20 and 21, the Cité Scolaire René Billères in Argelès-Gazost (65) will be opening its doors to the public on Saturday morning.

The guided tours, at 9 and 10.30 am, will be open to all: students, former students, parents, staff, neighbors, local residents, non-local residents and the curious? All are welcome! These tours will be an opportunity to discover or rediscover the history and richness of this architectural and artistic complex, which makes this school an emblem of our valleys.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cité scolaire René Billères Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65