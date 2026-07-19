Projection “Girls move mountains” de Anna Huix Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Projection “Girls move mountains” de Anna Huix

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Au cœur des majestueuses montagnes du Karakoram, Karishma, une jeune femme wakhi, défie les traditions en créant une ligue de football féminin. Soutenue par la sagesse de sa grand-mère, elle affronte les pressions sociales et les violences en ligne avec courage. Le sport est alors synonyme de liberté et d’émancipation.

On a eu envie de mettre en lumière ce film qui sort du lot. La montagne est un décor, un lieu de vie, on a été éblouis par les personnages, notamment par le personnage principal qui porte un projet au Pakistan. C’était beau, fort, ça nous a procuré beaucoup d’émotions. Le Jury Femmes en Montagne

Durée 20 minutes

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

In the heart of the majestic Karakoram Mountains, Karishma, a young Wakhi woman, defies tradition by founding a women’s soccer league. Guided by her grandmother’s wisdom, she bravely faces social pressures and online abuse. For her, sports are synonymous with freedom and empowerment.

%AB We wanted to highlight this film, which really stands out. The mountains serve as a backdrop and a living space; we were dazzled by the characters, especially the main character who is spearheading a project in Pakistan. It was beautiful, powerful, and it moved us deeply. %BB The “Femmes en Montagne” Jury %BB

Running time: 20 minutes

L’événement Projection “Girls move mountains” de Anna Huix Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65