Projection “Girls move mountains” de Anna Huix Maison de la Montagne Argelès-Gazost
mardi 25 août 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Projection “Girls move mountains” de Anna Huix
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Au cœur des majestueuses montagnes du Karakoram, Karishma, une jeune femme wakhi, défie les traditions en créant une ligue de football féminin. Soutenue par la sagesse de sa grand-mère, elle affronte les pressions sociales et les violences en ligne avec courage. Le sport est alors synonyme de liberté et d’émancipation.
On a eu envie de mettre en lumière ce film qui sort du lot. La montagne est un décor, un lieu de vie, on a été éblouis par les personnages, notamment par le personnage principal qui porte un projet au Pakistan. C’était beau, fort, ça nous a procuré beaucoup d’émotions. Le Jury Femmes en Montagne
Durée 20 minutes
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
In the heart of the majestic Karakoram Mountains, Karishma, a young Wakhi woman, defies tradition by founding a women’s soccer league. Guided by her grandmother’s wisdom, she bravely faces social pressures and online abuse. For her, sports are synonymous with freedom and empowerment.
%AB We wanted to highlight this film, which really stands out. The mountains serve as a backdrop and a living space; we were dazzled by the characters, especially the main character who is spearheading a project in Pakistan. It was beautiful, powerful, and it moved us deeply. %BB The “Femmes en Montagne” Jury %BB
Running time: 20 minutes
L’événement Projection “Girls move mountains” de Anna Huix Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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