Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost
Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost dimanche 9 août 2026.
Argelès-Gazost
Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Maud Lopez propose
– le dim.05 07 _ 10h-12h
– le dim.09 08 _ 10h-12h
Lu Jong 21 mouvements tibétains ancestraux pour apaiser corps, émotion et mental par la réparation et le renforcement des canaux (physique et énergétique).
Réservation par téléphone.
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L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 93 36 54
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English :
Maud Lopez offers:
– Sun, July 5 _ 10:00 AM–12:00 PM
– Sun, August 9 _ 10:00 AM–12:00 PM
Lu Jong: 21 ancient Tibetan movements to soothe the body, emotions, and mind by restoring and strengthening the channels (physical and energetic).
Reservations by phone.
L’événement Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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