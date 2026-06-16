Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost dimanche 9 août 2026.

Argelès-Gazost

Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Maud Lopez propose

– le dim.05 07 _ 10h-12h

– le dim.09 08 _ 10h-12h

Lu Jong 21 mouvements tibétains ancestraux pour apaiser corps, émotion et mental par la réparation et le renforcement des canaux (physique et énergétique).

Réservation par téléphone.

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L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 93 36 54

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English :

Maud Lopez offers:

– Sun, July 5 _ 10:00 AM–12:00 PM

– Sun, August 9 _ 10:00 AM–12:00 PM

Lu Jong: 21 ancient Tibetan movements to soothe the body, emotions, and mind by restoring and strengthening the channels (physical and energetic).

Reservations by phone.

L’événement Cours Lu Jong à l’Arbre à Papillons Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65